Камалия рассказала правду о жизни дочерей в Лондоне и о том, почему девочки там страдали: "Были депрессии"

Камалия с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия откровенно рассказала, почему ее дочери Арабелла и Мирабелла не смогли привыкнуть к жизни в Великобритании и в конце концов вернулись в Украину.

В начале полномасштабной войны дочери артистки уехали в Лондон, где жили вместе с отцом, бизнесменом Мохаммадом Захуром. Там девочки ходили в школу и пытались адаптироваться к новой среде. Впрочем, жизнь за границей оказалась для них гораздо сложнее, чем могло показаться со стороны. По словам Камалии, дочери так и не почувствовали себя там своими. Они скучали по друзьям, привычной жизни и всему, что осталось в Киеве.

«Им там ужасно не нравилось. У них были постоянные депрессии из-за чужого окружения, из-за погоды, в школе им было не совсем просто общаться с одноклассниками. А еще дети все время скучали по дому, по своим лошадям и по школьным друзьям — они же были в третьем классе, когда началась война, и уже успели полюбить школу. У них в Киеве был свой мир, который война хотела у них отнять. И они по мне ужасно скучали, а я же не могла с ними быть там постоянно, потому что я в Украине не прекращала работу и не могла полностью отказаться от волонтерства», — поделилась певица в интервью Blick.ua.

Реклама

Камалия с дочерьми

Артистка признается, что, несмотря на все риски для семьи, было важно вернуть детей домой. Это решение принимали совместно с бывшим мужем, тщательно взвесив все обстоятельства. В то же время после возвращения семья гораздо внимательнее относится к вопросам безопасности.

«Зимой прошлого года в наш дом был осколочный прилет. Все стекла разлетелись. Хорошо, что в этот момент дома никого не было — дети тогда еще жили в Лондоне. Стекла было очень много — настоящая катастрофа. Но мы вместе с Захуром приняли решение и вернули детей на родину. В связи с этим мы ужесточили правила безопасности, например, не игнорируем сигналы тревоги», — подчеркнула Камалия.

Напомним, ранее Камалия вспомнила о поездках с президентом Кучмой и рассказала, как Захур повлиял на ее круг друзей.

Новости партнеров