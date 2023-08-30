Камалия рассмешила, как с мужем Мохаммадом Захуром "выясняла" отношения на публике

Артистка поделилась забавной фотографией.
Украинская певица Камалия порадовала поклонников забавным контентом со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.
Артистка показала, как со своим избранником "выясняет" отношения на публике. Знаменитость в своем Instagram опубликовала снимок, на котором позирует с мужем на светском мероприятии. На фото Камалия и Мохаммад Захур показались в боксерских перчатках.
Певица в шутку сделала вид, будто делает удар, а муж, в свою очередь, уклонялся.
"Недавно выясняли отношения с Мохаммадом Захуром на публике", — пошутила знаменитость.
Поклонники артистки в комментариях под постом оценили ее юмор. Некоторые отметили, что рады видеть, что у супругов наладились отношения и они счастливы вместе.
- Вы такие милые, рада, что у вас все хорошо!
- Только с юмором выяснять отношения, смех помогает преодолеть все вместе. Поддерживайте друг друга, это так классно. Когда ты знаешь, что где-то человек, который тебя понимает и поддерживает.
- Вы с Мохаммадом Захуром невероятны, обожаю вас!
Напомним, недавно Камалия показала, как проводит время с подросшими дочерьми-близнецами Арабеллой и Мирабеллой. Артистка вместе с девочками отправилась на отдых.
Читайте также: