Камалия разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака

Украинская певица Камалия ошеломила поклонников известием.

На своей странице в Facebook исполнительница оставила шокирующий пост о том, что она разводится со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами", – написала Камалия.

Со вчерашнего дня, после выхода моего интервью в программе ЖВЛ на канале 1+1, мой телефон разрывается от звонков. Все... Kamaliya Zahoor Четверг, 13 апреля 2023 г.

Артистка рассказала, что последний год они с Захуром усердно работали над отношениями и пришли к выводу, что они больше не хотят быть партнерами в браке:

"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке, при этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы", — продолжила артистка.

Что явилось причиной развода, Камалия не сообщила и попросила всех уважать ее личное пространство.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Напомним, что на днях в программе ЖВЛ Камалия рассказала о первом за 20 лет серьезном конфликте с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Пара поругалась из-за дочери Захура от первого брака с россиянкой. Поэтому артистка покинула Лондон, где жила со своими детьми в доме дочери Захура.

Камалия с мужем и дочерьми

Отметим, что Камалия и Мохаммад Захур были вместе в течение 20 лет. Пара поженилась в 2003 году и имеет двух дочерей – 9-летних близнецов Арабеллу и Мирабеллу.

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