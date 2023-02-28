Исполнительница посоветовала критикам обращать внимание на то, сколько всего она делает для Украины.

Украинская певица Камалия резко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за отдых с семьей во время войны.

В своем Instagram артистка отметила, что оставила дочерей с мужем в Лондоне, а сама все время находится в Украине. Камалия рассказала, что для страны много чого делает, впрочем, у нее есть еще материнские обязанности, которые она должна выполнять.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Помимо обязанностей перед страной у меня есть обязательства перед моими дочерьми, моими принцессами. Я оставила их с папой в Лондоне, а сама живу в Украине вместе с моим народом, рискуя собой так же, как каждый украинец, занимаясь благотворительностью, выезжая за пределы страны только для того, чтобы распространять образ Украины, собирать пожертвования, просить о дополнительной помощи, и мои последние визиты в Пакистан не были исключением", — написала певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия подчеркнула, когда у нее появилась возможность побыть с семьей, она воспользовалась ею. Артистку возмущает, что для кого это стало поводом для критики.

"Теперь если мои дети просят меня побыть с ними хотя бы во время школьных каникул и немного развлечься, почему это становится такой большой проблемой для некоторых моих соотечественников?! Правда, не понимаю…", — возмутилась знаменитость.

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