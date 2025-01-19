Камалия резко высказалась в сторону ведущего Соломки, который публично унизил ее: "Его гонят из каналов"

Артистка призналась, задело ли ее недавнее признание звезды.
Украинская певица Камалия впервые дала развернутый комментарий после инцидента, когда ведущий Вячеслав Соломко назвал ее "бездарной".
Как известно, шоумен ранее делился своим мнением об украинском шоу-бизнесе и обвинил коллег в лицемерии. Во время публичного признания в пример он привел, когда украинские знаменитости льстят Камалии с целью приглашения их на музыкальную премию, которую она организовывает с экс-мужем Мохаммадом Захуром.
В свою очередь, Камалия в интервью "Коротко про" объяснила, что это высказывание никак не повлияло на нее. По мнению артистки, этим скандалом Соломко пытался лишь привлечь внимание, ведь теряет карьеру. Более того, Камалия не сдержалась и в ответ назвала Вячеслава "глупым" и "обиженным".
"Если человек глупый – что обижаться? Наверное, кто-то его очень сильно обидел, что он так себя ведет. Есть такая фраза: хочешь, чтобы о тебе узнали – обидь короля. У меня за все годы работы в шоубизе уже выстроилась защита к таким вещам. Я не обращаю внимания. У него такой типаж, что он мог бы делать что-то комичное, очень интересное, вести свои блоги и быть очень популярным. Но у него самого ничего не получается, из всех каналов его гонят… Вот и живет, как обиженный мальчик, и таким образом обращает на себя внимание", - пояснила певица.
Напомним, в семье Камалии произошло горе – артистка сообщила, что не стало ее дяди.
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