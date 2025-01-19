Камалия резко высказалась в сторону ведущего Соломки, который публично унизил ее: "Его гонят из каналов"

Украинская певица Камалия впервые дала развернутый комментарий после инцидента, когда ведущий Вячеслав Соломко назвал ее "бездарной".

Как известно, шоумен ранее делился своим мнением об украинском шоу-бизнесе и обвинил коллег в лицемерии. Во время публичного признания в пример он привел, когда украинские знаменитости льстят Камалии с целью приглашения их на музыкальную премию, которую она организовывает с экс-мужем Мохаммадом Захуром.

В свою очередь, Камалия в интервью "Коротко про" объяснила, что это высказывание никак не повлияло на нее. По мнению артистки, этим скандалом Соломко пытался лишь привлечь внимание, ведь теряет карьеру. Более того, Камалия не сдержалась и в ответ назвала Вячеслава "глупым" и "обиженным".

Камалия

"Если человек глупый – что обижаться? Наверное, кто-то его очень сильно обидел, что он так себя ведет. Есть такая фраза: хочешь, чтобы о тебе узнали – обидь короля. У меня за все годы работы в шоубизе уже выстроилась защита к таким вещам. Я не обращаю внимания. У него такой типаж, что он мог бы делать что-то комичное, очень интересное, вести свои блоги и быть очень популярным. Но у него самого ничего не получается, из всех каналов его гонят… Вот и живет, как обиженный мальчик, и таким образом обращает на себя внимание", - пояснила певица.

Напомним, в семье Камалии произошло горе – артистка сообщила, что не стало ее дяди.

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