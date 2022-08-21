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Камалия с дочками вернулась домой и довела до слез видео встречи бабушки с внучками

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Камалия с дочками вернулась домой и довела до слез видео встречи бабушки с внучками

Камалия с мамой и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия вместе с близнецами вернулась домой из-за границы.

Исполнительница Камалия в начале полномасштабной войны уехала с дочками из Украины.

А вот мама артистки осталась дома. И если же сама певица возвращалась в Украину с начала полномасштабной войны, то близнецы – нет. Поэтому девочки очень сильно соскучились по бабушке, которую не видели целых шесть месяцев.

В своем Instagram знаменитость показала трогательный ролик, как бабушка встречала внучек – Арабеллу и Мирабеллу.

Счастливые девочки только увидели бабушку, сразу же побежали ее обнимать, а она просто не могла сдержать слез и плакала.

"Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине", — отметила Камалия.

Поклонники исполнительницы были приятно удивлены от трогательного видео. В комментариях под постом они отметили, что от увиденного у них наворачиваются слезы на глазах.

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