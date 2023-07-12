Камалия с экс-мужем показалась в бассейне и озадачила датой, которую они отпраздновали

Артистка интригует, что же происходит в ее личной жизни.
Украинская певица Камалия показала новое фото, где изображена вместе с экс-мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.
На снимке, которым артистка поделилась в Instagram, она изображена с Захуром и их дочерьми-близнецами, 9-летними Арабеллой и Мирабеллой в бассейне. С тех пор, как в апреле 2023 года исполнительница сообщила о разводе с мужем, дальше подробности личной жизни она не сообщала.
Впрочем, Камалия всячески дает понять, что с бывшим она все же сумела помириться. Во всяком случае, под фотографией в бассейне певица сообщила, что они с Захуром отпраздновали годовщину их знакомства:
"Празднуем 20-летие нашей первой встречи с Захуром 11 июля 2003 года. Вместе с отличными результатами этой встречи", – написала под снимком Камалия.
Отметим, что дочери Камалии вместе с отцом живут и учатся в Лондоне. Артистка к ним приезжает.
Напомним, что в апреле 2023 года Камалия объявила, что разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет супружеской жизни. Впрочем, похоже, супруги передумали расходиться.
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