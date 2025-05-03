Камалия с экс-мужем Захуром и дочками показалась в самолете и рассекретила подробности путешествия

Камалия с детьми и Мохаммадом Захуром / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия показалась с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и двумя дочками.

Артистка в фотоблоге призналась, что в таком составе они временно уехали из Украины. По словам звезды, выходные они запланировали провести вместе в Португалии. В свою очередь Камалия запечатлела момент, как они садились на самолет и показала, как Мирабелла и Арабелла с папой смотрят в телефоны.

К слову, исполнительница уже в предвкушении приятных приключений. Она поделилась, что уже запланировала заняться любимым хобби с дочками – конным спортом. А в свободное время они просто будут отдыхать.

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Камалия и Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

Дети Камалии и Мохаммада Захура / © facebook.com/kamaliya.zahoor

"На выходные летим в солнечную Португалию! Будем тренироваться и вдохновляться конным спортом. Ценю эти теплые моменты вместе!" – написала Камалия.

К слову, знаменитость не скрывает, что осталась с Захуром в отличных родительских отношениях. Как известно, бывшие супруги пока скрывают от детей-близнецов новость об их разводе, чтобы воспитывать потомков в полноценной семье.

Напомним, недавно жена ведущего Григория Решетника показалась за границей без мужа и детей. Кристина объяснила, куда и почему улетела наедине.