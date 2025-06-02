Камалия с экс-супругом и дочками поразвлекалась в Италии и показала, как их встретили друзья

Камалия с экс-супругом и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия, которая недавно шокировала падением с лошади, продолжает делиться своим отдыхом в Италии.

В фотоблоге исполнительница рассказала, что на этот раз она наведалась в итальянскую Перуджу. Вместе с ней туда наведались также и ее бывший муж Мохаммад Захур и их две дочери - Арабелла и Мирабелла. Гостить семейство решило у друзей. Приветливые итальянцы наготовили для звезд местных вкусностей и накрыли стол у себя дома. По словам Камалии, из-за этого она боится поправиться, поэтому ни на день не забывает о конном спорте.

Камалия отдыхает в Италии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Семейство Камалии отдыхает в Италии / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Италия всегда удивляет! Недавно мы - я, Захур, наши девочки Мирабелла и Арабелла - побывали у наших друзей в волшебном городке Губбио (Перуджа). Какая атмосфера! Настоящее итальянское гостеприимство, тепло и невероятная домашняя кухня. Наши друзья решили нас по-настоящему накормить - столько вкусных блюд, что словами не передать! Чтобы не поправиться после таких ужинов, нам с Захуром приходилось держать себя в форме, а мне еще и каждый день по два часа скакать с девочками на лошадях. Спасибо нашим друзьям за искренность, тепло и за то, что поделились с нами частицей своей Италии!" - поделилась певица.

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