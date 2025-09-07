Камалия с экс-супругом удивила дочерей оригинальным сюрпризом: как они отпраздновали 12-летие

Камалия с семьей

Украинская певица Камалия показала празднование 12-летия ее дочерей.

В своем фотоблоге артистка поделилась, что день рождения Арабеллы и Мирабеллы прошел в их большом доме за Киевом. Так, поздравить именинниц, кроме мамы и отца, миллионера Мохаммада Захура, пришли бабушка с дедушкой и друзья и близкие семьи.

Конечно, не обошлось без сюрпризов для девушек. В частности, их звездная семья поздравила их двумя большими тортами, которые были украшены сладкими фигурками их любимых персонажей и знаменитостей. На кадрах Камалия запечатлела счастье детей и как они первыми пробовали в присутствии гостей яркий десерт. А после этого семейство наделало совместных фото на память.

Дочери Камалии

Камалия с семьей

"Арабелла и Мирабелла смакуют свои праздничные тортики. Столько радости, смеха и сладкого счастья. Мои принцессы сияют от любви и искренних эмоций", — восхитила артистка.

Напомним, Арабелла и Мирабелла отпраздновали день рождения 6 сентября. В день 12-летия девочек Камалия поздравила их совместным фото в колоритных образах и растрогала особым обращением к ним.