Камалия с мамой показалась без капли макияжа и как она роскошно Пасху отпраздновала

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия похвасталась празднованием Пасхи.

В своем фотоблоге звезда опубликовала серию фотографий и показала уютный семейный завтрак. Так, Камалия на Пасху собрала родственников за одним столом и засветила свой роскошный просторный дом. Так, в светлый день рядом с исполнительницей была и ее мама. Кроме того, певица без капли макияжа показала свои праздничные блюда на столе и куличи.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с семьей / © instagram.com/kamaliyaofficial

В то же время артистка обратилась к своим поклонникам с поздравлениями. Камалия пожелала всем объединяться и быть рядом с теми, кого любишь, под мирным небом.

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"В самый светлый праздник Пасхи сердце поет только об одном: быть рядом с теми, кого любишь. Дом наполнен смехом, ароматом куличей и безграничной благодарностью за жизнь, за семью, за каждое утро под мирным небом. Христос Воскрес! Пусть любовь и тепло живут в каждом доме, как в нашем!" – поздравила звезда.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала, как провела свою Пасху с двумя дочерьми. Звезда похвасталась, как они декорировали загородный особлняк, в котором живут.