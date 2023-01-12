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Камалия показала, как с мужем и детьми в Карпатах на лыжах каталась

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1340
Время на прочтение
2 мин
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Камалия показала, как с мужем и детьми в Карпатах на лыжах каталась

Камалия с семьей в Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка с семьей заехала на несколько дней в Буковель.

Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками фотографиями со своего отдыха в Карпатах.

На странице в Instagram артистка разместила несколько снимков, на которых изображена вместе с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой, а также с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром в Буковеле.

Камалия с семьей в Карпатах / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Как рассказала исполнительница, у ее дочерей зкончились зимние каникулы, на которые они приезжали к маме в Украину. Теперь муж Камалии повез девочек назад в Великобританию, где они учатся, а по дороге заехали на горнолыжный курорт:

"Вот и закончились зимние каникулы у моих Арабеллы и Мирабеллы, и Захур их повез на учебу. Но ведь по дороге мы не могли не заехать на несколько дней в наши любимые украинские Карпаты. Немного не хватило снега, но важно совсем другое сейчас! И девочки также загадали на Рождество одно очень важное желание", — рассказала Камалия.

Судя по фото, которыми исполнительница поделилась в фотоблоге, в Карпатах им удалось хорошо провести время. Семья покаталась на родельбане, полакомилась местными вкусностями, насладилась украинской музыкой в исполнении живого оркеста.

Камалия с семьей в Карпатах / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия с семьей в Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, на днях Камалия рассказала о новогоднем подарке, который ее семье сделал генерал Валерий Залужный.

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Дата публикации
Просмотры
1340
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