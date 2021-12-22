Камалия с мужем и двойняшками покорила буковельские склоны

Камалия с мужем и двойняшками покорила буковельские склоны

Звезда уехала отдыхать на Западную Украину.

Украинская певица Камалия решила перед новогодними праздниками уехать в Буковель.

Там исполнительница наслаждается зимним отдыхом. Компанию знаменитости составили муж Мохаммад Захур и две дочери: Арабелла и Мирабелла.

В частности, Камалия любуется невероятными горными пейзажами, делает разнообразные фото и даже покоряет склоны в Буковеле.

Камалия с семьей в Буковеле / instagram.com/kamaliyaofficial

В своем Instagram звезда опубликовала серию снимков, где позирует вместе с семьей в лыжном костюме.

"Пора вспомнить навыки катания на лыжах после годового перерыва", — поделилась певица.

Дочери Камалии / instagram.com/kamaliyaofficial

Кстати, Камалия даже и пошутила, что дочери настолько похожи между собой, особенно в одинаковых нарядах, что сложно их различить.

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