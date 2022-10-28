Камалия с мужем рассказали о поведении россиян за границей: "Они абсолютно неадекватные"

Украинская певица Камалия и ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур рассказали о том, как россияне ведут себя за границей.

В частности, знаменитые супруги поделились опытом того, что лично наблюдали в Великобритании, где сейчас учатся их дочери. По словам Захура, в Британии россиян почти не видно и находящиеся в Британии руские достаточно адекватные и выступают против войны и кровавой политики Путина. Об этом Камалия и Захур рассказали в программе "Слава+Таня".

"Все "хорошие русские" давно покинули Россию. В Британии, конечно, очень много россиян, совсем не согласных с политикой России", — сказал бизнесмен.

Камалия с мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, однажды супругам пришлось провести некоторое время в Германии и там, по словам Захура и Камалии, ситуация совсем другая. По мнению мужа артистки, такая разница из-за того, что в Соединенное Королевство поехали бизнесмены и молодежь, которая учится. А в Германию сбежал рабочий класс:

"Дело в том, что это разные люди. В Британию поехали больше бизнесмены, молодежь учиться. Это совсем другие люди. А те, кто уехал в Германию, были якобы переселившиеся немцы. И туда поехали и рабочий класс, и недоучившиеся. Кто-то из Казахстана с российскими корнями, но при этом как немец. Такие люди, которые туда поехали, они абсолютно неадекватные. Мы видим в Германии есть такие проблемы. В Британии такого нет, в Британии все россияне спрятались — их там не найти", — сказал Захур.

Напомним, ранее Камалия рассказала, построила ли жилье для переселенцев в Германии, на которое муж ей дал миллион евро. Артистка в мае рассказывала, что хочет построить специальное жилье для украинских переселенцев.

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