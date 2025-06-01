Камалия серьезно упала с лошади и на шокирующем видео показала, как это произошло

Камалия

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Украинская певица Камалия показала, как серьезно упала с лошади.

Исполнительница вместе с дочерьми-двойняшками сейчас находится на отдыхе в итальянском городе Сполето. В отпуске артистка не забывает о своем хобби - верховой езде. Певица нашла место для тренировок, однако там не было специалистов по выездке.

Дочери уговаривали Камалию начать выполнять прыжки через барьер. Наконец, певица решила попробовать. Первые два дня тренировки прошли прекрасно, а на третий артистка серьезно упала. Момент падения знаменитости попал на видео.

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"Девочки уже давно подговаривали меня попробовать себя в прыжках. Мол, хватит уже той выездки, пора летать над барьерами! А в Сполето почти все лошади именно для шоу-джампинга, тренеров по выездке нет. Поэтому думаю: была не была! Первый день - идеально, второй - еще лучше. А вот на третий день...", - поделилась артистка.

Судя по видео, Камалия больно упала. Впрочем, травм, похоже, она не получила, ведь ничего об этом не рассказывала.

Напомним, а вот танцовщица Елена Шоптенко недавно откровенно рассказала о своих травмах. Хореограф призналась, как после них восстанавливается.