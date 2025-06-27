Камалия шокировала, как во время обстрела оккупанты повредили ее имущество: "Стекло разлетелось"

Камалия, Мохаммад Захур и их дом / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия, которая возвращает дочерей в Киев, ошеломила историей о повреждении своего дома во время одной из ракетных атак на Киев.

Как выяснилось, дом звезды попал в зону поражения взрывной волной после осколочного "прилета". В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" исполнительница призналась, что чудом избежала опасности, ведь на момент взрыва никого не было дома. О последствиях обстрела Камалия узнала от горничных. По словам Камалии, масштабных разрушений удалось избежать, однако дом в свое время остался без окон. Когда именно россияне повредили имение, звезда не стала уточнять.

Камалия на фоне особняка ее семьи / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Был осколочный "прилет". Меня Бог миловал. Я как раз уехала на каникулы к детям, мамы тоже не было - она очень часто в гости приезжает. И через три дня, как я уехала, звонят утром: "У нас сюрприз дома". Горничные мне все это сняли и прислали. Но очень масштабных разрушений не было. Но окна все полетели - у нас они витражные. Если кто-то был бы в доме, то посекло бы и можно было бы получить ПТСР и тяжелые ранения. Стекла по всему дому разлетелись", - шокировала артистка.

Реклама

Напомним, недавно Камалия назвала причину, по которой не будет показывать своего нового избранника еще шесть лет.