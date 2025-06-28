Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Певица Камалия впервые откровенно заговорила о своих нескольких зависимостях.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" звезда призналась, что с началом полномасштабного вторжения она начала каждый вечер употреблять алкоголь и вредить здоровью курением. Камалия признает, что это не идет ей на пользу, и даже ее дети просят маму остановиться, но пока она не отказалась от этого. Тем не менее, она продолжает заниматься спортом.

"Я не могу заснуть, если я бокал вина не выпью вечером. Раньше это было очень редко. Я не напиваюсь, не пью бутылками. Я курю, как бешеная. Мои дети меня ругают, что это вредно. Я это понимаю. Но для меня это снятие стресса. Я не знаю, чем можно заменить. Я и медитирую, и занимаюсь конным спортом. Но сколько я сейчас курю - это просто ужасная привычка. Очень сильно закурила во время войны. Не сигареты, а "электронку", - поделилась исполнительница.

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Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Несмотря на вредные привычки, Камалия уже привыкла придерживаться определенной диеты и ежедневно делает физические нагрузки. Певица делится, что на самом деле ее вес колеблется с разными темпами, ведь это последствия ее проблем со щитовидной железой.

"Сейчас я взялась за интервальное голодование, то есть по 18-20 часов я не ем. Так четыре месяца - сбросила четыре кило всего. Я поела вечером, например, и дальше отсчитываю 18-20 часов. Сейчас чувствую себя намного лучше. Конечно, стрессовые эти ситуации, когда у тебя есть проблемы еще некоторые со здоровьем, то очень трудно удерживать этот вес. Сегодня ты минус четыре, а завтра - плюс четыре. Это аутоиммунный тиреоидит. Я хожу от 8 до 12 километров в день, когда очень занята. Ежедневно присутствуют физические нагрузки", - добавила артистка.

Напомним, недавно певица Камалия назвала метод, благодаря которому случайно обнаружила у себя рак груди.