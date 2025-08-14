Камалия шокировала предательством близкого человека: "Эту боль невозможно описать"

Камалия

Украинская певица Камалия пожаловалась, что ее предал близкий человек.

Речь идет о подруге исполнительницы. Артистка в своем Instagram говорит, что дружила с женщиной более 20 лет. Камалия искренне считала ее своей подругой, которая не желает для нее зла. Они много чего пережили вместе, ездили на отдых, праздновали особенные даты и проходили тяжелые периоды в жизни друг друга. Однако певица говорит, что все это время "пригревала змею", которая в конце концов сделала больно.

"Нет худшей беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой. Не просто знакомой - самой близкой! Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были рядом. Я делилась с ней всем - радостью, болью, секретами. А оказалось, все это время я пригрела змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце", - пожаловалась исполнительница.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

В подробности знаменитость все же углубляться не стала. Камалия лишь призналась, что не ожидала такого от близкого человека. Сейчас артистке очень сильно больно. Впрочем, исполнительница говорит, что для нее это станет уроком. В частности, певица теперь будет по-другому присматриваться к своему окружению.

"Эту боль невозможно описать. Предательство от "своей" - это когда падает мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи - ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой", - призналась артистка.

Напомним, недавно Камалия показала свежие фото своего 70-летнего мужа. Также артистка поздравила Мохаммада Захура с особым праздником.