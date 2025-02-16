Камалия шокировала романом с тираном после развода с Захуром: "Отслеживает меня по геолокации"

Украинская певица Камалия рассказала подробности романа, который закрутила после развода с миллиардером Мохаммадом Захуром.

Исполнительница впервые призналась, что после официального развода симпатизировала еще одному состоятельному мужчине. Впрочем, в его поведении она сразу увидела странные вещи. В частности, мужчина постоянно настаивал на узаконивании отношений.

"У меня был мужчина, который мне понравился. Он не супер миллионером был, но был обеспечен. Но не сошлось из-за ревности к Захуру. Когда мы начали разговаривать, он так сказал: "Если две недели с детьми, тогда две недели со мной. Обязательно замуж". А меня это напрягает", — рассказала Камалия в интервью "Люкс ФМ".

Камалия

Впоследствии в избраннике звезда уже отчетливо заметила черты абьюзера. Загадочный бизнесмен не только ревновал, но и контролировал каждое действие певицы. Как признается исполнительница, у поклонника также были проблемы с алкоголем, что еще больше усложняло ситуацию.

"Я должна была едва не подписывать у него свой график на месяц, на два, на три, на полгода... А как у артиста может так быть? К тому же у меня дети. Если, например, у меня ребенок, не дай Бог, заболеет и мне надо будет срочно в Лондон лететь, то я должна спрашивать? Нет, я не могу так! А он мне скажет: "Ты моя женщина и я тебе не разрешаю". Он очень властный, романтичный… Но он вспыльчив, у него неустойчивая психика, присутствуют эмоциональные качели. Видела его в немного нетрезвом состоянии, как этот мужчина становится очень агрессивным", - отметила певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В результате знаменитость распрощалась с бойфрендом. Однако он не дает ей покоя до сих пор. Камалия заявила о преследовании с его стороны. В частности, мужчина не только отслеживает местонахождение, но и привлекает свои связи для получения нужной ему информации об исполнительнице.

"Он не принял мою позицию о том, что не хочу замуж. Могли бы нормально разойтись. Но такого еще никогда не видела. Он меня преследует. Было даже такое, что он караулил меня возле моего городка. Были отслеживания и угрозы по телефону. Эти преследования продолжаются и я постоянно оглядываюсь. Ибо чувствую, что за мной кто-то следит. Он выходит на моих друзей, массажистов даже подкупает, чтобы докладывали о каждом моем шаге. Также через стилиста, тренера отслеживает меня по геолокации, по номеру телефона, потому что у него есть связи", - шокировала Камалия.

Напомним, недавно Камалия назвала, кто ее обеспечивает во время войны и возможно ли ее воссоединение с миллиардером Мохаммадом Захуром.

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