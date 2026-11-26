Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Экс-муж певицы Камалии — пакистанский миллиардер и соучредитель премии YUNA Мохаммад Захур — отреагировал на ее абьюзивные отношения с предпринимателем Михаилом Стефанишиным.

Как известно, в новом романе после развода артистка испытывала различные формы насилия — от ревности, преследований и до побоев. Она впервые за длительное время признала, что все те фото с синяками на ее лице, которые недавно распространяли в Сети, были последствиями ее бывшего возлюбленного Стефанишина. Мужчину звезда называла «тираном».

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Но сам Захур, живущий под одной крышей с бывшей женой и их дочерьми, в проекте «Наодинці з Гламуром» уверяет, что узнал всю историю только недавно. А до того предполагал, что это всего лишь жуткий грим.

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Камалия

«Я об этом не знал, но увидел это все. Подумал, что это были съемки: Хэллоуин или что-то такое. Если бы я знал, то что же можно сделать: пойти кого-то побить?» — спросил миллионер в разговоре с Анной Севастьяновой.

В конце концов, Мохаммад не связывался с новым ухажером Камалии. По его мнению, певица должна была позаботиться о своей безопасности, обратившись в правоохранительные органы. Миллионер подчеркнул, что видит разрешение этого конфликта только в правовом поле.

«Нет (не пытался найти — прим. ред.). Надо передать все в полицию, пусть там разбираются. Устраивать какие-то сходки по-бандитски — это не по-нашему. Поэтому нужно было сразу обращаться в полицию — все, больше ничего. Она публичный человек и если бы было бездействие, то она запросто могла бы сделать так, чтобы все бегали за этим человеком», — отметил Захур.

Михаил Стефанишин и Камалия / © Фото из открытых источников

В то же время экс-муж звезды объяснил, что в целом после развода с Камалией реагирует на ее новые романы спокойно. Между тем, в личной жизни Захура, по его словам, ничего нового не произошло — он по-прежнему холостяк.

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«Если ты разведен, то ты разведен. Надо похоронить все и жить как друзья, воспитывать детей. Она молодая, у нее может быть тысячи (ухажеров — прим. ред.), а я никого не подпускаю и живу спокойно, даже очень», — со смехом подчеркнул миллионер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

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