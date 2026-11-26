Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия шокировала угрозами от бывшего избранника, который ее жестоко избивал.

Артистка после развода с Мохаммадом Захуром пыталась наладить личную жизнь. Однако эта попытка оказалась неудачной. Мужчина избивал исполнительницу и изменял ей. Сначала Камалия отмалчивалась, чьих это рук дело, а впоследствии выдала, что это был Михаил Стефанишин. На проекте «Наодинці з Гламуром» певица говорит, что после своего признания получала угрозы от бывшего. Мужчина пытался заткнуть ей рот.

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«Конечно, реакция была. Он звонил вторым-третьим лицам, передавал через них, чтобы я заткнулась, иначе будет мне беда. Да, угрожает», — выдала артистка в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия говорит, что обращалась в полицию, но в правоохранительных органах не приняли никаких мер. Более того, артистка даже заявляла о якобы попытке ее отравить. Певица убеждена, что Михаил Стефанишин подослал в ее команду работника, который пытался достать на нее компромат, а затем напоил чаем, от которого ей стало плохо. Исполнительница и тогда заявляла в полицию, но, по ее словам, результата ноль.

«Я обращалась в полицию, они ничего не делают. У меня и заявление есть, когда меня попытались отравить. Он же присылал третье лицо в мою команду. Был такой человек, который якобы хочет работать, а потом он сделал чай, и мне стало очень плохо. Полиция приехала через сутки. Если что-то было в крови, оно могло бы не остаться. Но я звонила своему врачу, описывала симптомы. Мне сказали, что это похоже на клофелин», — утверждает артистка.

Камалия и Михаил Стефанишин / © Фото из открытых источников

Кстати, Камалия получала угрозы не только от Михаила Стефанишина, но и от бывшей подруги, с которой мужчина ей изменял. Она якобы запугивала артистку, что обнародует обнаженные фото. Сама же певица убеждена, что ее или тайно снимали, или это просто блеф.

«Я опубликовала аудиозапись своей подруги Светланы Голинской, которая сейчас в отношениях с Михаилом. Она мне угрожала, что она обнародует какие-то мои голые фото в конюшне… Хотя откуда у них? Может, когда я переодевалась, какие-то камеры установили, я не знаю. Я так думаю, что это был блеф. У них компромата не было, потому они подослали человека. Мои начали замечать, что он все снимает», — подытожила артистка.

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Камалия и Светлана Голинская

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Напомним, ранее Камалия уже заявляла о попытке ее отравления. Также артистка предполагала, кто мог быть причастен к инциденту.

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