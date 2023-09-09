Камалия со слезами на глазах показала, как отдала дочерей экс-мужу Мохаммаду Захуру

Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками трогательным видео, на котором показала, как прощалась со своими 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой.

На странице в Instagram артистка разместила ролик, снятый на столичном вокзале. Как рассказала исполнительница, она провожала своих детей обратно в Лондон, где они учатся и живут вместе с отцом. В видео также присутствует и экс-муж Камалии и отец ее детей, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур.

Певица в видео сидит в вагоне вместе с дочками, и едва сдерживая слезы, их обнимает. На их фоне Мохаммад Захур пытается упаковать чемодан:

"Очень было больно расставаться! Провела своих детей в Лондон. Надеюсь, что на следующих каникулах встречу их снова в Киеве", – подписала видео Камалия.

Камалия растрогала до слез, как на вокзале прощалась с дочками

Кстати, провести на вокзале Арабеллу и Мирабеллу пришли и родители Камалии, которых она тоже показала в ролике. Сама артистка с мамой и папой осталась в Киеве по делам.

Напомним, на днях дети Камалии отпраздновали 10-летний юбилей. Звездная мама показала, как и где ее дочери Арабелла и Мирабелла провели день рождения.

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