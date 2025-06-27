Камалия со слезами призналась, пыталась ли спасти брак и почему семья Захура была против нее

Камалия с семьей / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия поделилась подробностями развода с миллионером Мохаммадом Захуром.

По словам артистки, их отношения стали более напряженными во время войны. В частности, как ранее делилась Камалия, это произошло во время ее эмиграции с дочерьми в Лондон, где с ними под одной крышей жила дочь Захура Татьяна от его предыдущего брака с россиянкой. В интервью YouTube-проекту ТСН ”Наодинці” певица отметила, что девушка была оторвана от реальности и тем самым делала ей больно. В итоге Камалия не выдержала напряжения и справлялась со стрессом алкоголем.

“Так случилось, что я схватила ПТСР. Может, другая женщина проглотила бы это все, а у меня из-за войны было психологическое напряжение. Мне было очень сложно поехать, но я понимала, что должна из-за детей. Я не спала ночами, постоянно слушала новости. И когда у тебя нет связи с твоими родственниками... И когда у тебя такое психологическое состояние, ты не знаешь, что и как, и тут тебя абьюзят со всех сторон... Когда там Таня говорит, что “не все русские плохие”, то я столкнулась с такой психологической атакой, неприязнью... А Захур мне говорит: “Лучше с тобой разведусь, чем ее брошу”... Это была последняя капля. Честно признаюсь, я тогда пошла в подвал, взяла бутылку виски и просто набухалась”, — со слезами заявила Камалия.

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Мохаммад Захур и Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

После этого пара не обращалась к психологам и не пыталась спасти брак. Между тем певица предполагает, что все это было делом рук его семьи, которая с первых дней не воспринимала ее из-за страха раздела имущества.

“Захуру я предлагала пойти к психологу, но он во все это не верит. Мне кажется, ему капали на уши. Знаю, что они не хотели, чтобы я рожала, потому что надо делить имущество. Считаю, что все было из-за этого”, — пояснила звезда.



Напомним, недавно Камалия рассекретила, почему ее бывший лишился статуса миллиардера и почему в этом она обвиняет себя.