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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Камалия сообщила о гибели брата на фронте: "Больно до крика"

Артистка рассказала о горе в ее семье.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Камалия

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия сообщила, что на фронте погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко.

Печальную новость артистка объявила в Instagram. Исполнительница сообщила, что ее брат находился в рядах ВСУ и защищал Украину от российских оккупантов. За это время он неоднократно получал тяжелые ранения. Однако Сергей лечился и снова возвращался на фронт. По словам Камалии, третье возвращение стало для него последним.

«Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили каждую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом», — делится артистка.

У Камалии погиб брат на войне / © instagram.com/kamaliyaofficial

У Камалии погиб брат на войне / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия говорит, что последний раз виделась с Сергеем меньше года назад, когда они встретились на свадьбе. Тогда артистка даже подумать не могла, что судьба ее брата будет такой печальной. Исполнительница отметила, что для семьи это болезненная потеря, однако память о Сергее будет жить вечно.

«Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя — сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное», — написала артистка.

Напомним, брат певицы Марии Бурмаки тоже погиб на войне. Недавно исполнительница растрогала их архивным совместным фото.

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Дата публикации
Количество просмотров
366
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