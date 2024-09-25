Камалия сообщила о горе в ее семье: "До последнего верили, что преодолеет болезнь"

Ушел из жизни родной и близкий человек исполнительницы.
Украинская певица Камалия сообщила, что в ее семье случилось горе.
Печальными новостями знаменитость поделилась в своем Instagram. 22 сентября из жизни ушел родной дядя исполнительницы Владимир, который также был ее крестным отцом. Камалия поделилась, что сердце ее близкого человека не выдержало из-за тяжелой болезни, с которой он боролся.
"Друзья, от всего сердца благодарю всех, кто переживал и молился за моего дядю Володю. Мы до последнего верили, что он преодолеет болезнь, но, к сожалению, его сердце не выдержало... 22 сентября ушел из жизни мой родной дядя и крестный папа Владимир Прядко", — поделилась артистка.
Близкого человека Камалии 24 сентября провели в последний путь. Певица поделилась, что дядя навсегда останется в ее памяти и сердце.
"Сегодня (24 сентября – прим. ред.) мы провели его в последний путь. Пусть светлая память о дяде Володе всегда будет с нами. Его доброта и любовь навсегда в наших сердцах. Спи спокойно, дорогой дядя Володя", — написала артистка.
Напомним, ранее в семье голливудской актрисы Николь Кидман случилось горе. В знаменитости умерла мама.
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