Камалия сообщила о горе в ее семье: "Это невыразимая боль и невосполнимая потеря"

Украинская певица Камалия сообщила, что в ее семье случилось горе.

Печальной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка сообщила, что ушел из жизни близкий и родной ей человек. Умер дядя Камалии – Николай Прядко. Мужчине было 65 лет.

"Его жизненный путь пролегал через службу в Германии, Средней Азии и преподавательскую деятельность в военных академиях. Он дослужился до звания полковника и заслужил уважение коллег и студентов", — высказалась артистка.

Камалия говорит, что ее дядя при жизни был очень добрым и искренним. В частности, он всегда показывал достойный пример, а во время полномасштабной войны помогал ВСУ. Камалия отметила, что дядя оставил светлую память после себя и навсегда останется в ее сердце.

В семье Камалии случилос горе / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Он оставил светлую память и стал примером того, каким должен быть настоящий человек. Вечная память тебе, дорогой дядюшка. Ты всегда будешь с нами — в воспоминаниях, песнях и добрых делах. Покойся с миром", — почтила память дяди артистка.

Напомним, недавно стало известно, что в Польше умерла актриса Барбара Рыльская. Артистки не стало в возрасте 88 лет.

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