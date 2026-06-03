Камалия сообщила о третьем "прилете" ракеты по ее семейному бизнесу: "Весь труд пошел насмарку"

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия сообщила о третьем попадании российской ракеты по ее семейному бизнесу.

У артисты и ее мужа в собственности есть бизнес-центр, расположенный в Киеве. Однако здание в очередной раз получило повреждения. Исполнительница говорит, что уже третий раз за последние 16 дней в бизнес-центр попадает российская ракета. К счастью, обошлось без жертв. Однако здание серьезно повреждено. Теперь бизнес-центр остался без трансформаторной подстанции и системы кондиционирования. К тому же само сооружение значительно повреждено: выбиты окна, разбиты и разорваны стены и следы горения вокруг.

«Наш бизнес-центр снова подвергся удару российской ракеты — уже в третий раз за 16 дней. К счастью, на этот раз также обошлось без человеческих жертв. В прошлый раз наши чиллеры системы кондиционирования и трансформаторная подстанция уцелели. На этот раз нам повезло меньше», — делится артистка.

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Бизнес-центр Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Однако Камалия не опускает рук. Исполнительница говорит, что они с мужем начнут восстановление поврежденного бизнес-центра. Для начала они планируют починить трансформатор, хотя это и будет нелегко. А уже после восстановления электроснабжения исполнительница начнет уборку последствий «прилета» и ремонт.

«Самая первая задача сейчас — запустить трансформатор. Но учитывая серьезность повреждений и загруженность энергоснабжающей компании — это будет нелегко, даже если нам удастся найти все необходимые запчасти. Весь труд по уборке и ремонту за последние 16 дней пошел насмарку. Начинаем все сначала — но для этого нужно электроснабжение», — делится артистка.

Напомним, в ночь на 2 июня враг массированно атаковал Украину. Украинские знаменитости делились, как пережили тяжелую ночь под обстрелами. Ведущая Маша Ефросинина пряталась в метро от взрывов, а рядом с домом танцора Жени Кота был вражеский «прилет».

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