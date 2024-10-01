Камалия удивила, как дочь Мохаммада Захура от жены-россиянки разрушила их брак

Украинская певица Камалия рассказала, как дочь ее бывшего супруга Мохаммада Захура от первого брака с россиянкой разрушила их брак.

Артистка говорит, что общение с Татьяной не задалось с самого начала. Она не желала знакомиться с Камалией, а тем более поддерживать дружеские отношения. По словам исполнительницы, дочь Захура относилась к ней с ревностью.

"Я считаю, что на наш брак повлияли многочисленные обиды, которые повторялись неоднократно. Одной из больших ошибок Захура было то, что он привел нас под одну крышу со своими детьми от первого брака. Если с его сыном у меня сложились хорошие отношения, то его дочь изначально относилась ко мне ревниво и, даже не зная меня, не желала ни знакомиться, ни общаться", — рассказала артистка в интервью "Фокусу".

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Когда в Украине началась полномасштабная война, Мохаммад Захур настоял, чтобы Камалия переехала в Лондон, где бы она жила с детьми мужа от первого брака под одной крышей. Артистка считает, что это было ошибкой, ведь конфликты с Татьяной только усугубились. Певица делится, что дочь ее экса вмешивалась в их отношения и создавала ей неприятности. Исполнительница рассказывала об этом мужу, однако он отказывался верить и не вмешивался. Наконец конфликты Камалии и Татьяны настолько ухудшились, что она вернулась в Украину.

"Когда началась война, я отказывалась ехать в тот дом из-за предыдущего опыта. Однако Захур настаивал. У нас с дочерью Захура начались конфликты. Она постоянно вмешивалась в нашу семью, создавала мне неприятности. Я рассказывала об этом Захуру, но он не хотел верить. После нескольких конфликтов Захур не желал оскорблять своих детей. Я же ожидала поддержки от него как от законного мужа и отца наших детей. Когда случился последний конфликт, ситуация дошла до того, что мы почти начали ссориться физически. Я собрала вещи, заявила, что больше не вернусь сюда, и поехала обратно в Украину", — говорит певица.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Последней каплей для Камалии стало то, что Татьяна начала принимать важные решения, что касались ее детей – Арабеллы и Мирабеллы. Поэтому артистка не выдержала и попросила мужа вмешаться. Впрочем, Мохаммад Захур был резким и отрезал, что скорее разведется с Камалией, чем будет ссорится с Татьяной. Наконец, певица подала на развод, ведь не получила поддержки от мужа.

"Мои дети приехали в конце 2022 года в Украину на зимние каникулы и рассказали: "Мама, она сказала, что когда мы вернемся, она нам подстрижет волосы". Я была шокирована тем, что без моего разрешения решают такие вещи в отношении моих детей. Когда я спросила Захура, почему принимаются такие решения без меня, он эмоционально ответил: "А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил свою дочь? Тогда я скорее разведусь с тобой, чем брошу ее". Это была последняя капля, после которой я решила развестись", — делится артистка.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В настоящее время ради общих детей Камалия и Мохаммад Захур придерживаются приятельских отношений, видятся и поддерживают друг друга. Хотя после развода отношения экс-супругов были напряженными, но им удалось найти общий язык.

"Первый год после развода наши отношения были очень напряженными. Однако у нас есть общие дети, для нас важно, чтобы они росли в здоровой среде. Поэтому мы посещаем друг друга. Мы общаемся, у нас теплые дружеские отношения, поддерживаем друг друга. Все хорошо ", – призналась звезда.

Напомним, недавно Камалия делилась, что в ее семье произошло горе. У певицы умер близкий и родной человек.

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