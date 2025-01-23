Камалия удивила, почему после развода с мужем-миллиардером не может устроить личную жизнь

Украинская певица Камалия, которая недавно рассказала о новой профессии мамы, призналась, что после развода с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром не может устроить личную жизнь.

Пара не вместе еще с 2023 года. Камалия неоднократно признавалась, что ухажеров у нее хватает. Более того, у певицы даже были интрижки. Однако построить серьезные отношения исполнительница не решается. Камалия говорит, что все дело в ее 11-летних дочерях. По словам артистки, девочки не знают о разводе родителей. Кроме того, Камалия убеждена, что Арабелле и Мирабелле сейчас необходимо материнское внимание. Поэтому, когда девочки станут самостоятельными, тогда певица может задуматься о личной жизни.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Речь о том, как я могу уделить внимание еще и любимому, если у меня растут дети, они во мне нуждаются, очень ко мне привязаны, очень меня любят. Мы с Захуром не хотим рассказывать им о разводе, потому что для них это будет ударом. Я не могу выйти замуж, пойти где-то жить к мужчине… Когда дети уже будут самостоятельными, когда у них начнется своя жизнь, тогда можно об этом подумать", — рассказала артистка в интервью kp.ua.

Также Камалия откровенно призналась, что ее бывший Мохаммад Захур – благородный человек, теперь всех мужчин она сравнивает с ним. Как только потенциальный избранник что-то сделает не то – звезда настораживается. Певица говорит, что боится выбрать не того и сделать неправильный выбор. Для исполнительницы главное, чтобы в отношениях с партнером царило полное понимание.

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Захур – настолько благородный человек, какие бы минусы у него ни были, что всех мужчин я теперь сравниваю с ним. Что-то не то мужчина сделает, что-то не то скажет, как-то не так себя поведет – и я уже напрягаюсь. Поэтому я говорила о том, что боюсь выбрать не того, сделать неправильный выбор. Мы часто путаем любовь со страстью, влюбленностью. Очень сложно найти такого человека, который будет понимать тебя. Тем более, когда ты уже личность, сделала себе имя, у тебя все налажено, а какой-то мужчина будет тебе говорить – сядь дома, не летай к детям, не летай на гастроли… Поэтому быть влюбленной – это одно, а выбрать спутника - это уже сложный вопрос", – добавила артистка.

Напомним, ранее Камалия также заинтриговала подробностями развод с мужем. Также артистка объяснила, почему они с Мохаммадом Захуром скрывают от дочерей их разрыв.

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