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Камалия удивила постоянными ссорами с экс-мужем Мохаммадом Захуром и почему они возникают
Также артистка раскрыла, в каких покупках отказывает 13-летним дочерям.
Украинская певица Камалия удивила постоянными ссорами с бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром.
Артистка стала героиней нового выпуска программы "Было/не было". Исполнительнице задали немало вопросов, в том числе и об экс-муже. В Камалии спросили, ссорится ли она с Мохаммадом Захуром. Оказывается, между бывшими супругами есть разногласия. Певица и бизнесмен постоянно ссорятся из-за воспитания их 13-летних дочерей — Арабеллы и Мирабеллы.
«Постоянно ссорюсь из-за этого», — честно призналась артистка.
Также певица рассказала, в каких покупках отказывает дочерям. Двойняшки увлекаются конным спортом. Девушки просили маму купить им нового коня. Однако Камалия отказала. У дочерей уже есть кони, а обслуживать их — дело недешевое.
«Конь очередной. Обслуживание стоит 160 тысяч гривен или 180. Это за четыре лошади. Еще одну лошадь Захур оплачивает», — признается исполнительница.
Отметим, Камалия и Мохаммад Захур прожили в браке почти 20 лет. Пара объявила о разводе в 2023 году. При этом они поддерживают дружеские отношения, живут вместе и путешествуют. Бывшие супруги решили делать это ради дочерей, чтобы те не чувствовали, что родители развелись.
Кстати, недавно Камалию застали на отдыхе с младшим на 12 лет певцом. Звездной паре уже успели приписать роман.