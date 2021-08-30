Камалия в четвертый раз стала крестной и показала фото своей крестницы

Крещение состоялось в Киеве.

Украинская певица Камалия, которая недавно похвасталась подросшими двойняшками, в четвертый раз стала крестной мамой.

Впервые артистка крестила девочку, до этого были только мальчишки. Таинство состоялось в Киеве в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.

Камалия в четвертый раз стала крестной / instagram.com/kamaliyaofficial

"Я желаю своей крестнице счастливого и яркого жизненного пути, сильных ангелов хранителей. Расти здоровой, сильной, умной, талантливой, доброй, любимой и безумно красивой. Родителям здоровья, любви, счастья и успехов", — пожелала Камалия.

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Также исполнительница показала фото своей крестной дочери. На снимках артистка держит на руках еще совсем крошечную девочку. Кстати, артистка и ее крестница одеты полностью в белую одежду, а именно этот цвет — символ чистоты и невинности.

Напомним, что, в общем, Камалия ведет активную социальную жизнь. Недавно она поделилась, что заняла второе место в соревнованиях по конному спорту.

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