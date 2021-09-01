Камалия в купальнике насмешила фото, где с детьми и мужем обмазана грязью

Камалия в купальнике насмешила фото, где с детьми и мужем обмазана грязью

Артистка вспомнила, каким было для нее это лето.

Украинская певица Камалия, которая недавно в четвертый раз стала крестной и показала фото с таинства, провела лето.

Артистка вспомнила, какими эти теплые три месяца были для нее. На странице в Instagram артистка поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными во время отдыха с семьей.

На фотографиях Камалия предстает в купальнике вместе с дочерьми и мужем. Семья изображена, вымазанная лечебной грязью.

Камалия с семьей / instagram.com/kamaliyaofficial

"Вот так ждешь лета круглый год, а оно пролетает, как мгновение. И в последний летний день хочется вспомнить каждый теплый и счастливый его момент", — подписала фото Камалия.

Камалия с семьей / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с семьей / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с семьей / instagram.com/kamaliyaofficial

Этими фотографиями певица изрядно подняла настроение своим фанам:

Вай, какие прикольные! Обожаю вашу прекрасную семью

Первая фотка — огонь, я Захура и не узнала! Классные и настоящие

Приятно смотреть на вашу семью, вы прекрасны!

Напомним, ранее Камалия похвасталась подросшей двойней во время отдыха в Турции. Девушки все больше становятся похожими на знаменитых родителей.

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