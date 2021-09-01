Камалия в купальнике насмешила фото, где с детьми и мужем обмазана грязью

Артистка вспомнила, каким было для нее это лето.
Украинская певица Камалия, которая недавно в четвертый раз стала крестной и показала фото с таинства, провела лето.
Артистка вспомнила, какими эти теплые три месяца были для нее. На странице в Instagram артистка поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными во время отдыха с семьей.
На фотографиях Камалия предстает в купальнике вместе с дочерьми и мужем. Семья изображена, вымазанная лечебной грязью.
"Вот так ждешь лета круглый год, а оно пролетает, как мгновение. И в последний летний день хочется вспомнить каждый теплый и счастливый его момент", — подписала фото Камалия.
Этими фотографиями певица изрядно подняла настроение своим фанам:
- Вай, какие прикольные! Обожаю вашу прекрасную семью
- Первая фотка — огонь, я Захура и не узнала! Классные и настоящие
- Приятно смотреть на вашу семью, вы прекрасны!
Напомним, ранее Камалия похвасталась подросшей двойней во время отдыха в Турции. Девушки все больше становятся похожими на знаменитых родителей.