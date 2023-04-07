Камалия в новом клипе с мужем и дочками спела на украинском

Певица Камалия порадовала поклонников выпуском новой патриотической песни "Єдина Україна" и нежным клипом к ней.

Режиссером свежего видео артистки выступила клипейкер Елена Винярская. В работе Камалия предстала в изысканной комбинации белого цвета. Интересно, что вместе с исполнительницей в клипе снялась и ее семья – муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур и 9-летние дочери Арабелла и Мирабелла.

Они также в видео появляются в белых нарядах, ставших своеобразным символом светлого будущего Украины:

"Самый главный месседж песни "Єдина Україна" — мы, украинцы, здесь, на своей родной земле, и никто не сможет у нас ее отобрать! Верю, что наша победа совсем близко!" – отметила Камалия.

Кстати, дочери и муж Камалии спели в видео вместе с ней.

Напомним, ранее Камалия вспомнила свое знакомство с российским диктатором Путиным и как давала перед ним концерты в Кремле.

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