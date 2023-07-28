Камалия в образе куклы запремьерила клип на свой "неофициальный саундтрек" к фильму "Барби"

Украинская певица Камалия в разгар шума вокруг американского фильма "Барби" представила зажигательный хит в образе известной куклы.

Исполнительница запремьерила свою новую песню под названием "Time Out" и клип к ней на своем YouTube-канале. Вместе с Камалией в видеоработе также появился ее экс-муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, и их дочери Арабелла и Мирабелла. Бывший певицы сыграл роль ученого-создателя куклы-Камалии.

Свой новый хит звезда назвала "неофициальным саундтреком" к фильму о Барби, ведь именно этот фильм вдохновил ее на написание. Более того, как рассказала Камалия, она даже посылала трек в режиссеру ленты Греты Гервиг.

"Этот сингл родился из чистого волнения, когда я узнала о предстоящем фильме "Барби". Подпитываемая моей страстью к культовому персонажу, я была уверена, что моя песня станет идеальным гимном для фильма. С большим энтузиазмом я поделилась "Time Out" с режиссером Гретой Гервиг и Warner Brothers, надеясь, что он станет официальным саундтреком к фильму о Барби. К сожалению, в итоге выбрали работу Дуа Липы. Хотя для меня остается загадкой, почему они сделали такой выбор, я по-прежнему горжусь своим творением. Тем не менее, "Time Out" зажил своей собственной жизнью и продолжает восприниматься фанатами, как неофициальный саундтрек к фильму "Барби", — поделилась Камалия.

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