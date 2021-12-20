Камалия в обтягивающем костюме с прозрачными вставками показала свои активные тренировки

Артистка ответила хейтерам, обвиняющим ее в лени.

Украинская певица Камалия ответила всем хейтерам, которые обвиняют ее в том, что она не занимается спортом.

Артистка поделилась видео, где продемонстрировала, что спортивные занятия проходят у нее дома. К исполнительнице приходит тренер, вместе с которой они занимаются кенгуджампингом.

Ответочка для тех, кто думает, что я не хожу в зал и не занимаюсь спортом. А ну ка, давайте попробуйте так попрыгать и потанцевать с ботинками весом каждый по 3,5 кг!" – подписала видео Камалия.

В ролике певица изображена в черном обтягивающем спортивном костюме с прозрачными вставками. Артистка умело прыгает на специальных ботинках и кажется, будто ей это дается очень легко.

Фанаты поддержали своего кумира и признались, что восторожены ее спортивными достижениями: "умница, красавица, всегда восхищаюсь вами", "супервумен", "ух, вот кардио сделали", "супер! Прекрасная леди в прекрасной форме!".

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