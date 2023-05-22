Камалия в патриотическом платье под ручку с Мохаммадом Захуром показалась на Каннском кинофестивале

Певица Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур, с которым они заявили о разводе, снова вместе появились на публике.

Под ручку с бывшим исполнительница посетила Каннский кинофестиваль. Для выхода в свет Камалия и Мохаммад даже выбрали четные образы.

Так, певица продемонстрировала на красном тротуаре патриотическое платье по фигуре в цветах украинского флага с россыпью камней. Миллиардер выглядел гармонично рядом с артисткой в синем костюме с желтой отделкой и желто-синим галстуком-бабочкой.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Фотографией с Мохаммадом Камалия поделилась на своей странице в Instagram. На фото, кстати, Захур нежно обнимал певицу за талию.

"Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале", — написала артистка.

Напомним, на днях Камалия отметила в Каннах свой день рождения. Несмотря на новости о разводе, Захур также посетил праздник и, более того, устроил для нее роскошный сюрприз. А накануне во время выступления певицы на сцене миллиардер подарил ей огромный букет цветов и назвал любимой женщиной.

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