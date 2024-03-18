Камалия в военной форме с оружием в руках показалась с украинскими защитниками

Украинская певица Камалия приехала к пограничникам Украины в благотворительных целях.

Так, звезда организовала для пограничных войск благотворительный концерт. А также показалась в военной форме с оружием в руках в окружении защитников.

"Недавно мне посчастливилось стать частью невероятного события – благотворительного концерта, организованного для особых людей, ежедневно стоящих на страже нашей безопасности и спокойствия. Этот концерт был посвящен храбрым сердцам отдельной комендатуры охраны и обеспечения государственной пограничной службы Украины", – рассказала артистка в фотоблоге.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также Камалия поделилась впечатлениями от встречи с пограничниками и поблагодарила их за защиту Украины.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"С первого момента нашего прибытия мы почувствовали невероятное гостеприимство и теплоту от всего коллектива. Важно подчеркнуть исключительную ответственность и важность службы, которую несут наши пограничники, особенно во времена полномасштабного вторжения России в Украину. Концерт был полон эмоций и искренности. Мы пытались передать через музыку благодарность и уважение к каждому пограничнику, который ежедневно рискует своей жизнью ради мира и безопасности нашей страны. От всего сердца спасибо команде отдельной комендатуры охраны и обеспечения государственной пограничной службы Украины за вашу службу, мужество и непреклонную преданность нашей стране", - добавила певица.

Напомним, что недавно Камалия находилась в больнице Киева и рассказывала, какую операцию ей сделали.

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