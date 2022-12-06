Камалия в военной форме с оружием запремьерила новую песню ко Дню ВСУ

Украинская певица Камалия представила новый ритмичный трек "Кордони" ко Дню Вооруженных сил Украины.

В клипе, который исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале, она использовала кадры из передовой и известные мемы с россиянами, а также показала, как встречают бойцов ВСУ на освобожденных от оккупантов территориях.

Кроме того, на видео певица появилась в военной форме с оружием в кобуре. Как отметила артистка, в описании под клипом она неслучайно выбрала для клипа именно этот образ. Таким образом, Камалия хотела показать, что Украину защищают не только мужчины, но и женщины.

"Ко Дню ВСУ мы выпустили видеоклип на песню "Кордони". "Кордони" — трек, вдохновляющий наших воинов гнать "орков" с украинской земли. "Кордони" — песня-месседж для "чмобиков". Мы боремся за нашу землю, за наш язык, наши города и села, за будущее наших детей! Мы защищаем свое и мы — непобедимые", — также рассказала о треке Камалия.

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