Камалия показала, как с бывшим Мохаммадом Захуром и дочерьми 47-летия отпраздновала

Артистка рассказала об особом празднике.
Сегодня, 18 мая, певица Камалия отмечает день рождения.
В честь 47-летия Камалия опубликовала пост, где призналась, что в этом году не будет устраивать громких гуляний. И добавила фото в яркой желтой вышиванке-платье с пышным букетом белых роз.
"Сегодня у меня день рождения. Обычно это праздник, но в эти трудные времена, когда в нашей стране идет война и гибнут наши герои, праздновать я не буду. Зато с радостью приму ваши теплые слова и поздравления, которые согреют мое сердце. Ваша поддержка и любовь для меня очень важны. Благодарю каждого из вас за добрые пожелания и теплые объятия, которые я чувствую. Пусть в наших сердцах всегда будет место для надежды, веры и любви. Обнимаю всех и благодарю, что вы есть!", - восхитила Камалия.
Так, особый праздник звезда встретила в кругу семьи в Португалии. В частности, вместе с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми Арабеллой и Мирабеллой они пошли в конюшню кататься на лошадях.
Тем временем с поздравлениями в комментариях поторопились коллеги звезды и ее поклонники. В частности, выразили благодарность за значительную помощь Украине.
- "Поздравляем сердечно, Камасик! Красотка на все времена! Обнимаю!" – Ольга Сумская
- Поздравляю с днем рождения! Счастье вашей семье и огромное спасибо за помощь нашей стране в это тяжелое время
- Поздравляем с Днем рождения! Спасибо за все, что вы делаете для Украины
- Поздравляю с Днем рождения! Желаю здоровья, мира, несокрушимости, счастья, процветания!
Напомним, недавно Камалия восхитила кадрами с семьей, как они вместе обедали и отдыхали после насыщенного отдыха.
Читайте также:
- Верка Сердючка неожиданно исполнила песню Teresa & Maria и обратилась к ее авторам прямо со сцены
- Оля Полякова показала, как с Ефросининой и детьми оторвались на концерте Макса Барских
- Константин Грубич откровенно рассказал, где сейчас дети Пелыха и Лозинской и как закрутился их роман
- Макс Барских отыграл концерт в Киеве: страстные танцы на сцене, удивительные подарки и слезы в зале