Камалия показала, как с бывшим Мохаммадом Захуром и дочерьми 47-летия отпраздновала

Сегодня, 18 мая, певица Камалия отмечает день рождения.

В честь 47-летия Камалия опубликовала пост, где призналась, что в этом году не будет устраивать громких гуляний. И добавила фото в яркой желтой вышиванке-платье с пышным букетом белых роз.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сегодня у меня день рождения. Обычно это праздник, но в эти трудные времена, когда в нашей стране идет война и гибнут наши герои, праздновать я не буду. Зато с радостью приму ваши теплые слова и поздравления, которые согреют мое сердце. Ваша поддержка и любовь для меня очень важны. Благодарю каждого из вас за добрые пожелания и теплые объятия, которые я чувствую. Пусть в наших сердцах всегда будет место для надежды, веры и любви. Обнимаю всех и благодарю, что вы есть!", - восхитила Камалия.

Так, особый праздник звезда встретила в кругу семьи в Португалии. В частности, вместе с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми Арабеллой и Мирабеллой они пошли в конюшню кататься на лошадях.

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Тем временем с поздравлениями в комментариях поторопились коллеги звезды и ее поклонники. В частности, выразили благодарность за значительную помощь Украине.

"Поздравляем сердечно, Камасик! Красотка на все времена! Обнимаю!" – Ольга Сумская

Поздравляю с днем рождения! Счастье вашей семье и огромное спасибо за помощь нашей стране в это тяжелое время

Поздравляем с Днем рождения! Спасибо за все, что вы делаете для Украины

Поздравляю с Днем рождения! Желаю здоровья, мира, несокрушимости, счастья, процветания!

Напомним, недавно Камалия восхитила кадрами с семьей, как они вместе обедали и отдыхали после насыщенного отдыха.

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