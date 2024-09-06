Камалия восхитила фото дочерей-близнецов и показала, как они изменились за 11 лет: "Время летит"

Певица Камалия растрогала поздравлениями дочерей Арабеллы и Мирабеллы с особым праздником.

Сегодня, 6 сентября, девушки отмечают свое 11-летие. В их день рождения Камалия опубликовала видео в фотоблоге, в котором показала архивные кадры с Арабеллой и Мирабеллой и ошеломила, как быстро они подросли и изменились.

К тому же артистка публично обратилась к обоим юным именинницам и выразила свои искренние пожелания. Так, Камалия призналась, что очень гордится девушками и всегда будет их поддерживать вместе с их папой Мохаммадом Захуром.

Камалия показала, как взрослели ее 11-летние дочери

"Мои самые дорогие, мои солнышки, Мирабелла и Арабелла! Сегодня для нас с папой особый день, потому что именно сегодня вы, мои золотые, празднуете свой 11-й день рождения! Как быстро летит время, как же сильно я вас люблю! Вы – лучший подарок, который могла подарить мне судьба. Моя гордость, моя радость каждый день. Я восхищаюсь вашими победами, вашим смехом и вашей безграничной добротой. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, как воздушные шарики, и такой же сладкой, как праздничный торт. Люблю вас безгранично, мои маленькие принцессы", - растрогала поздравлениями Камалия.

Напомним, рэпер и продюсер Потап сегодня, 6 сентября, также празднует день рождения сына Андрея. По случаю 16-летия юноши знаменитость публично обратилась к нему.

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