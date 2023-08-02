Камалия восхитила кадрами, как праздновала 68-летие мужа и какой сюрприз ему устроила

День рождения Мохаммад Захур отпраздновал в кругу семьи в изысканном ресторане.

Украинская певица Камалия показала милые кадры, как с дочерьми праздновала 68-летие мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

Празднование дня рождения прошло в семейном кругу. Мохаммад Захур собрал всех за ужином в изысканном ресторане.

Камалия с дочками отпраздновала день рождения мужа / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Тем временем Камалия с дочерьми Аребеллой и Мирабеллой устроила мужу сюрприз. В ресторане включили песню "З днем народження тебе", а официант вынес торт именинника со свечами. Они все вместе отрезали первый кусочек. Камалия с дочками пытались даже ткнуть именинника лицом в торт.

Камалия с дочками отпраздновала день рождения мужа / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Дорогой наш папа, как же хорошо мы отпраздновали твой день рождения", — обратилась к мужу исполнительница.

Камалия с дочками отпраздновала день рождения мужа / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Отметим, Камалия не только показывала празднование дня рождения мужа, но и публично поздравляла его с праздником. Артистка адресовала Мохаммаду Захуру немало приятных слов и показала счастливое фото вместе.

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