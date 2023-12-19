Камалия восхитила праздничным фото с заметно подросшими дочерьми от экс-мужа Мохаммада Захура

В настоящее время артистка проводит время вместе с детьми.

Украинская певица Камалия порадовала подписчиков семейным контентом с дочерьми от бывшего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

Исполнительница на днях встретилась с девушками и сейчас активно проводит с ними время. Камалия вместе с 10-летними Арабеллой и Мирабеллой уже успела сделать праздничный фотосет, который посвящен новогодним праздникам. Результатом артистка поделилась в своем Instagram.

Певица опубликовала фото, на котором изображена с заметно подросшими двойняшками. Мама с дочками надела одинаковые пижамы, на которых были изображены новогодние олени. За ними стояла праздничная елка, украшенная яркими шариками.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Для мамы дочь — это поцелуй Бога, отрада сердца и душевная помощь. Это счастье в жизни и безграничное утешение. Это нежность, солнышко и песня тихая", — подписала кадр Камалия.

Кстати, певица Екатерина Бужинская отреагировала на фото своей коллеги с дочерьми. Она отметила в комментариях, что девушки уже заметно подросли: "Какие взрослые!".

Напомним, дочери Камалии вместе с отцом живут в Лондоне. Недавно артистка забрала девушек у экс-мужа и уехала с ними отдыхать в Альпах.

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