Камалия воссоединилась с экс-мужем и дочерьми в Киеве и показала, как они развлекаются

Дочери украинской певицы Камалии вернулись из-за границы в родной Киев.

10-летних Арабеллу и Мирабеллу в столицу из Великобритании привез отец, бывший муж певицы Мохаммад Захур. В полном составе семейство отправилось на каток. Компанию им тоже составила мама звезды. Все вместе они весело провели время вместе.

В частности, девушки учили маму кататься на льду с инструктором. А уже спустя некоторое время артистке удалось показать первые результаты. Тем временем на зрительской арене певицу с детьми поддерживали экс-супруг и мама. После катания семья устроила чаепитие и наслаждалась декорациями. По словам Камалии, для них новогодние праздники еще не кончились.

Камалия забрала дочерей из-за границы и показалась с ними в Киеве

"Говорили, что новогодне-рождественские праздники подходят к концу… Но не в нашем случае! Мы с девочками продолжили семейный праздник на ледовой арене!", — поделилась звезда.

В ролике также заметно постоянное присутствие Захура рядом с Камалией. Ранее звезда делилась, что они сохранили дружеские отношения для воспитания двух общих дочерей. Правда, недавно знаменитость делилась, что иногда между ними возникают недоразумения. В частности, ее дочери просят остаться жить с ней в Украине. Тем временем отец девушек выступает против из-за опасности в стране.

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