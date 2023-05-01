Камалия воссоединилась с Мохаммадом Захуром и показала, как они проводят время с дочерьми

Исполнительница Камалия наконец-то увиделась со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой, а также воссоединилась с мужем Мохаммадом Захуром после новостей о разводе.

Долгое время звездная мама не видела своих детей, ведь была занята работой, а девочки – учебой. Поэтому при первой возможности семья решила вместе провести время и отправилась в кинотеатр.

На своей странице в Instagtram Камалия поделилась фотографией Захура вместе с дочерьми в ожидании фильма и сказала, что очень соскучилась по ним.

"Новый способ отпраздновать первый день мая — семейный просмотр фильма о сантехниках Братьев Супер Марио. Как же я соскучилась по вам", — написала певица.

Отметим, что своими последними публикациями Камалия все больше подогревает слухи о том, что они с мужем помирились и не собираются разводиться. После новости о разрыве певица также рассказала, с кем сейчас находятся ее дочери.

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