Камалия возвращает детей в Украину: где будут учиться двойняшки и почему отказались от британской школы

Камалия с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия, которая ранее показала свой роскошный особняк, приняла важное решение относительно будущего своих дочерей - двойняшек Мирабеллы и Арабеллы.

Так, до недавнего времени 11-летние дети исполнительницы учились в Великобритании. Там они до сих пор живут со своим отцом Мохаммадом Захуром и няней. Впрочем, на этот раз Камалия в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" сообщила, что уже с сентября этого года ее дети будут учиться не в элитной британской школе, а в Киеве. По словам звезды, за рубежом девочки начали сильно скучать по дому и впадать в депрессию, поэтому она их забирает.

"Они возвращаются учиться в Украину. И уже с этого года, с сентября, они будут учиться в киевской школе. Мы все надеемся, что все (война - прим. ред.) идет к концу уже. В общем, они каждый год приезжают 4-5 раз сюда, на две недели. И просто у них уже психологический слом пошел. Они хотят ко мне, своим друзьям, своему дому. Их очень тянет домой. У них бойкот, у них депрессия – они ничего не хотят делать", – поделилась артистка.

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Мохаммад Захур с дочерьми от Камалии

Более того, Арабелла и Мирабелла, кроме бойкота, начали жаловаться маме на травлю в школе. И после этого их любимые хобби, как и остальные дела, не приносили больше такого удовольствия, как раньше.

"Им не нравится жить в Лондоне. Они говорят, что в школе очень много буллинга. Да, школа там очень классная - это одна из лучших школ в Британии. К тому же у них и друзья там есть, и английский язык они как свой второй родной знают. Но они говорят, что в Украине люди добрее. И они просто уже от многого даже отказались. Например, от гимнастики, которую очень любили, особенно Мирабелла, которая мечтала представлять Украину на олимпийских соревнованиях. Там она потеряла мечту", - призналась Камалия.

Напомним, ранее Камалия удивила, почему не будет выходить на публику с новым возлюбленным. Певица в течение шести лет не собирается этого делать.