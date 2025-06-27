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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Камалия впервые призналась, как случайно обнаружила у себя рак груди: "Удалили лимфоузлы"

Певица призналась, что болезнь едва не забрала ее жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Камалия

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Известная украинская певица Камалия впервые публично рассказала подробности онкологического заболевания, которое она поборола четыре года назад.

Артистка в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" вспомнила, что тревожные сигналы появились после поездки в Германию, куда ее уговорил отправиться тогда еще муж Мохаммад Захур для полного обследования организма. Именно там во время компьютерной диагностики врачи заподозрили серьезные проблемы, связанные с грудью. Позже Камалия самостоятельно обнаружила подозрительное уплотнение.

"Очень случайно. После того, как мы переболели ковидом, Захур уговорил меня поехать в Германию на полное обследование. А там на компьютерном исследовании показало, что надо проверить досконально грудь. И потом, когда я мылась в душе, то нащупала что-то похожее на фасолину. А ее не было раньше! Я пошла на МРТ с контрастом. И мне сказали, что есть подозрение на онкологию", - призналась певица.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Диагноз оказался серьезным — карцинома. По словам Камалии, от момента обследования до операции прошло всего 10 дней, но уже за то время опухоль успела увеличиться на три сантиметра. После этого звезда находилась на терапии.

"Врач сказал готовиться к операции. И пока 10 суток меня готовили к этой операции, она выросла на 3 см. Это была карцинома. Она очень быстро растет и убивает. Мне обнаружили на первой стадии. Мне удалили лимфоузлы. Прошла лучевую терапию, гормонотерапию, которую во время войны я два года пропила", - шокировала исполнительница.

Сейчас Камалия регулярно проходит обследования, чтобы контролировать состояние здоровья: "Каждые полгода я обследуюсь. Сейчас все стабильно".

Напомним, недавно Камалия раскрыла причину разрыва с бывшим супругом Захуром и вспомнила их последний диалог в статусе мужчины и женщины.

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Дата публикации
Количество просмотров
11k
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