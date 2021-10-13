Камалия впервые рассказала о клинической смерти своей мамы: "Была в коме 11 дней"

Женщина попала в реанимацию.

Украинская певица Камалия всегда излучает позитив и хорошее настроение.

Однако и в жизни артистки случались не самые приятные ситуации. В программе "ЖВЛ" Камалия впервые призналась, что ее мама Инна Петровна пережила клиническую смерть. Тогда женщина попала в реанимацию и пробыла 11 дней в коме.

"У мамы клиническая смерть была. 11 дней была в коме. Наиболее ужасное то, когда мама, она смотрит и ... она не узнает. Она не знает, кто она. Я очень сильно переживала, когда вернется к ней память", — призналась артистка.

Память вернулась. Но уже много лет Инна Петровна живет с ангиомой — это опухоль в голове, о которой до сих пор певица не рассказывала.

Камалия признается, что очень благодарна маме за то, кем стала и что имеет. Мама всегда во всем поддерживала артистку и верила в ее успех. Звезда признается, что мама даже была рядом с ней в родильном зале, когда она рожала близнецов Арабеллу и Мирабеллу.

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