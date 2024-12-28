Камалия впервые рассказала о новом избраннике и его дорогих подарках: "Не бедный"

Артистка также призналась, как будет встречать Новый год.

Украинская певица Камалия впервые за длительное время приоткрыла занавес личной жизни.

Камалия говорит, что ее сердце пока не занято, а влюблено. Тем не менее, артистка в комментарии программе "Неймовірна правда про зірок" раскрыла, что ее ухажер достаточно состоятельный мужчина. И уже в период зарождения чувств он радует ее драгоценными подарками. В частности, дарит украшения с бриллиантами.

"Влюбленная. Дарил серьги и колечки с бриллиантами. Есть разные подарки. Не бедный, но не могу сказать, что что-то там и…", — призналась Камалия.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, даже после развода с миллиардером Мохаммадом Захуром звезда не отпускает его. Исполнительница поделилась, что встретит вместе с ним и их дочерьми Новый год. А вместе с ними в частном доме в Киеве соберутся друзья и родственники.

"В семейном кругу с девочками моими, мамой и друзьями дома в Киеве. Конечно, бывший муж будет. Он же девочек привезет. Нам же надо воспитывать девочек", — добавила артистка.

Напомним, недавно кардинальные изменения в жизни произошли в личной жизни певицы Дуа Липы. 29-летней артистке сделал предложение старший за нее актер. Она показала огромное кольцо на пальце.

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