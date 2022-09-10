Камалия впервые рассказала о сестре, которая служит в рядах ВСУ

Певица Камалия рассказала, что ее двоюродная сестра Юлия служит в армии.
Исполнительница Камалия, которая недавно рассказала о непростом разговоре с тетей из России, призналась, что одна из ее сестер сегодня защищает Украину. Как поделилась певица, ее двоюродную сестру зовут Юлия и она связист в рядах ВСУ.
"Ей многое нельзя говорить, но спрашиваем, как дела, как она там. Спрашиваем, когда победа, а она говорит: "Думаю, что скоро", — рассказала Камалия в интервью "Rostyslove Production".
По словам исполнительницы, она также пытается помогать сестре и ее побратимам на передовой.
"Обращалась ко мне, потому что не было у батальона что поесть. Даже говорила: "Отправьте хотя бы что-то". Ничего не было, их просто выбросили весь батальон налегке. Мы помогаем, мы не можем всем, но мы сотрудничаем с теми, с теми и так помогаем", — рассказала исполнительница.
На днях Камалия показала милые фотографии со своими дочерьми, отпраздновавшими свой девятый день рождения.
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