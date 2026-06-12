Камалия впервые рассказала подробности о контракте с путинистом Киркоровым

Камалия и Филипп Киркоров

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Певица Камалия впервые подробно рассказала о контракте с артистом-путинистом Филиппом Киркоровым, который изменил ее карьерный путь и завершился разрывом на фоне политических событий.

Начало 2000-х стало для Камалии периодом творческого перерыва. Её семья фактически исчезла из украинского и международного шоу-бизнеса. Возвращение требовало полного перезапуска карьеры. Именно тогда произошла случайная встреча, которая впоследствии переросла в рабочий контракт с Филиппом Киркоровым. Сотрудничество открыло ей двери к новому музыкальному рынку и англоязычному репертуару.

«У нас не было стабильности в работе, и это был период, когда пришлось начинать практически с нуля», — вспоминает артистка в интервью Blick.ua.

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Камалия и Филипп Киркоров / © ЖВЛ

Впоследствии проект с российским исполнителем обрёл конкретные очертания: запись англоязычного альбома и работа с международными продюсерами. Над материалом работал Димитрис Контопулос, известный сотрудничеством с европейскими артистами и конкурсными хитами «Евровидения». Для Камалии это стало попыткой выйти за пределы локальной сцены и закрепиться в более широком музыкальном пространстве.

«В 2014 году мы расторгли с Киркоровым контракт, потому что у меня была четкая позиция по поводу оккупации Крыма Россией. Хотя россияне еще долго мне звонили и предлагали какие-то проекты», — призналась артистка.

Камалия и Филипп Киркоров / © euronews.com

После завершения сотрудничества с Филиппом Киркоровым Камалия полностью переориентировалась на европейских продюсеров. Среди них — Уве Фаренкрог-Петерсен, который работал с международными поп-звездами и присоединился к созданию ее альбома «Club Opera». Этот период стал для певицы новой фазой профессионального самоопределения, уже без российского музыкального рынка.

Камалия с мужем и Филипп Киркоров / © Aram Bartholl - Blog

Напомним, недавно Камалия вспомнила о поездках с президентом Кучмой и рассказала, как Захур повлиял на её круг друзей.

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